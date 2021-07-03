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    Hatay’da temizlik görevlisi davul sesine dayanamadı

    İşini yaparken denk geldiği düğünde çalınan davulun ritmine kapılan görevli, elindeki süpürge ile oynayarak renkli görüntüler sergiledi.
    • İHA
    • 03.07.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 12:55
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    Hatay’da temizlik görevlisi davul sesine dayanamadı

    Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir temizlik işçisi, düğüne denk gelinceye çalan davulun ritmine kapılarak, elinde süpürgesiyle bir anda oynamaya başladı.

    HEM ÇALIŞTI HEM OYNADI

    Bir taraftan sokağı süpüren bir taraftan da oynanan temizlik işçisinin bu keyifli anları, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

    Temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi görürken, gülümseten görüntüler birçok kişi tarafından da paylaşıldı ve binlerce beğeni aldı.

    Hatay'da düğüne denk gelen temizlik görevlisi göbek attı VİDEO


    Hatay’da temizlik görevlisi davul sesine dayanamadı #1

    Hatay’da temizlik görevlisi davul sesine dayanamadı #2

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