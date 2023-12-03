Hatay’da Türk polisi işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu Dünya Engelliler günü nedeniyle Hatay’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, engelli vatandaşlarla birlikte işaret diliyle İstiklal Marşı okuması büyük beğeni topladı.

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İHA

Toplumdaki dezavantajlı bireylerin hayatını kolaylaştırmak için atılan adımlardan birisi de emniyet güçlerinin işaret dili öğrenmesi oldu.

Emniyet teşkilatı mensupları tarafından işaret dili ile İstiklal Marşı'nın okunması ise görenleri duygulandırdı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, işitme engelli bireylerin suç öncesi, esnası ve sonrasında mağduriyetlerini gidermek için önemli bir çalışmaya başlattı.

52 emniyet personeli işaret dili öğreniyor

Aktif öğrenme temelli yapılacak eğitim programında eğitici olarak yetiştirilmek üzere 52 personelin Türk işaret dili temel eğitimi alması kararlaştırıldı.

Birlikte İstiklal Marşı'nı okudular

3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında engelli vatandaşlar ve kursiyer polis personeli işaret dilinde İstiklal Marşı'nı okudu.

İşaret diliyle okunan İstiklal Marşı büyük beğeni topladı.

İstiklal Marşı'nın işaret dili ile okunmasının ardından, engelli vatandaşlar İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)