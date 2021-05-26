Hatay açıklanan koronavirüs tablosuna göre, vakaların en çok azaldığı ikinci il olarak öne çıktı.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düşmeye başladı. Hedeflenen 5 bine az kaldı. Bazı illerde, gözle görülür bir düşüş var. Bunlardan birisi Hatay. Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az koronavirüs vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Vaka sayısı her 100 bin kişide, Osmaniye'de 15,68, Hatay'da 16,69, Adana'da 18,90, Aydın'da 31,10 ve Mersin'de 33,55 olarak kayıtlara geçti. Vaka düşüş sıralamasında ülke genelinde ikinci olan Hatay'daki vatandaşlar, açıklanan verilerden memnun olduğu bildirdi.

Hatay'da vaka sayıları azalmaya başladı VİDEO

"HATAY'IN DURUMU DİĞER İLLERE GÖRE İYİ"

Kentteki koronavirüs vakalarının düşmesinden dolayı mutlu olduklarını söyleyen Adem Karadeniz, "Koronavirüs vakalarındaki verilere göre, Hatay'ın durumu diğer illere göre daha iyi. Burada sıkı alınan tedbirler, devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirler iyi yönde seyretti kentimiz açısından. Biz bu konuda şanslıyız, inşallah maskesiz günleri en yakın zamanda görürüz." dedi.

TAM KAPANMA ETKİLİ OLDU

Esnaf olarak maske, mesafe ve hijyen konusuna hassasiyetle uyduklarını söyleyen Mesut Damlar, berber dükkanına kesinlikle maskesiz kimseyi almadıklarını ve randevu sistemi ile çalıştıklarını dile getirdi.

Hatay'daki vaka düşüşlerinin en büyük sebebinin halkın bilinçlenmesi olduğunu söyleyen Talip Köleoğlu da, uygulanan tam kapanma tedbirlerinin bu vaka düşüşünde etkili olduğunu kaydetti.

"REHAVETE KAPILMAYALIM"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, koronavirüs vaka sayısı gerileyen kentte vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda illere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı ekleyerek, "Bakanlığımızca açıklanan 15-21 Mayıs'ı kapsayan haftalık pozitif vaka sayılarında Hatay, Türkiye'de en iyi 2'nci il konumuna ulaşmıştır. Bu mücadeleye katkı sağlayan hemşehrilerime, sağlık çalışanlarımıza ve kurumlarımıza çok teşekkür ederim. Rehavete kapılmayalım." dedi.