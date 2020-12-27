Hatay'da yarım asırdır çobanlık yapan Fatma Teyze

16 yaşından beri Amanos Dağları'nın eteklerinde çobanlık yapan Fatma Mazı, sakatlık nedeniyle çalışamayan eşi ve çocuklarına bu işle bakıyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Fatma Mazı, 16 yaşından beri çobanlık ile geçiniyor.

Yoluklar Mahallesi'nde 40 koyun ve keçi sahibi Fatma teyze, ayağındaki sakatlık nedeniyle çalışamayan eşi ve çocuklarına çobanlıktan kazandığı para ile bakıyor.

"KOCAM RAHATSIZLANINCA, İŞİ ELİME ALDIM"

Küçük yaşta bu işi yapmaya başladığını anlatan Mazı, "Kocam da eskiden çobandı ancak ayağından sakatlanınca işe gidemez oldu. Ben de eskiden beri ona yardım ederdim.

Kocam rahatsızlanınca işi elime aldım. Çocukluğumdan bildiğim iş bu. 5 çocuğumu çobanlıktan kazandığım parayla büyüttüm." dedi.

İŞİNİ SEVEREK YAPIYOR

Gününün büyük kısmını Amanos Dağları eteklerine hayvanlarını otlatarak geçirdiğini dile getiren Mazı, bu yaşına rağmen işini severek yaptığını aktardı.