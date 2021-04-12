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    Hatay'daki kiliseden Ramazan mesajı

    Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi duvarına pankart asan Hristiyanlar, İslam aleminin Ramazan ayını kutladı
    • DHA
    • 12.04.2021 - 18:59
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    Hatay'daki kiliseden Ramazan mesajı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Hristiyanlar, Şehit Pamir Caddesi’nde bulunan tarihi kiliseden mesaj verdi.

    Hristiyanlar, Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi duvarına ramazan ayını kutlamak için pankart astı.

    RAMAZAN AYINI KUTLADILAR

    Kilise duvarına asılan pankartta 'Tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayını kutlarız' yazısı yer aldı.

    Hatay daki kiliseden Ramazan mesajı #1

    Hatay daki kiliseden Ramazan mesajı #2

    Hatay daki kiliseden Ramazan mesajı #3

    Hatay daki kiliseden Ramazan mesajı #4

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