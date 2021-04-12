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Hatay'daki kiliseden Ramazan mesajı
Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi duvarına pankart asan Hristiyanlar, İslam aleminin Ramazan ayını kutladı
- DHA
- 12.04.2021 - 18:59
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Hristiyanlar, Şehit Pamir Caddesi’nde bulunan tarihi kiliseden mesaj verdi.
Hristiyanlar, Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi duvarına ramazan ayını kutlamak için pankart astı.
RAMAZAN AYINI KUTLADILAR
Kilise duvarına asılan pankartta 'Tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayını kutlarız' yazısı yer aldı.