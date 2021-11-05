Hatay'dan 10 Kasım için bisikletle yola düştüler

Atamızın izindeyiz, Anıtkabir yolundayız etkinliği kapsamında 6 kişi, 10 Kasım'da düzenlenecek törenler için bisikletleriyle yola çıktı. Bisikletliler, 580 kilometrelik yolu 5 günde aşmayı hedefliyor.

Hatay Bisiklet Spor Kulübü üyeleri bu yıl 6'ncısı düzenlenen ‘Atamızın izindeyiz, Anıtkabir yolundayız' etkinliği kapsamında yola çıktı.

Antakya'dan bisikletlerle yola çıkan 6 kişi, 10 Kasım'a kadar Ankara'ya ulaşmak istiyor.

10 Kasım'da Anıtkabir'de düzenlenecek olan törenlere katılmak isteyen 6 kişi, 580 kilometrelik yolu 5 günde alacak.

9 Kasım'da Ankara'ya ulaşmayı hedefleyen bisikletçiler, törenlerin ardından Hatay'a geri dönecek.

"GEÇEN SENE PANDEMİDEN DOLAYI ETKİNLİK DÜZENLEYEMEDİK"

Dernek Başkanı Şerafettin Kaya, tüm Türkiye'den bisikletli arkadaşlarının Anıtkabir'e yola çıktıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı; "2010 yılından beri tüm Türkiye’de yürütülen ‘Atamızın izindeyiz, Anıtkabir yolundayız’ etkinliğinin 6’ıncısını düzenliyoruz bu sene. Geçen sene pandemiden dolayı bu etkinliği düzenleyememiştik. Gençlik Spor İl Müdürlüğü’müzün izni, valiliğimizin oluru ile bu etkinliği yapıyoruz.

Buradaki amacımız, cumhuriyete bağlılık, Ata’ya olan saygımızı göstermek ve bisikletin de trafikte var olduğunun farkındalığını yaratmak için bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Hatay’da iki grup olarak yola çıkıyoruz. Dün bir grubumuz yola çıkmıştı, biz Hatay Bisiklet Spor Kulübü olarak bugün yola çıkıyoruz, 6 kişilik bir ekiple yoldayız.





"10 KASIM'DA TÖRENLERE KATILACAĞIZ"

Yaklaşık 580 kilometrelik yolu 5 günde aşacağız ve 9 Kasım akşamı Ankara’da olacağız. 10 Kasım’da Güvenpark’taki saygı duruşu ve Anıtkabir’deki resmi törenin ardından halka açık programda Ata’mızı ziyaret edeceğiz."