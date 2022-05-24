Hatay’dan KKTC’ye: HADO seferleri saatleri ve bilet fiyatları 2022

Dört yıllık çalışmanın ardından HADO, Hatay’dan KKTC’ye deniz seferleri başladı. Peki HADO seferleri saat kaçta, hangi günler var? HADO bilet fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte bilgiler...

Hatay Deniz Otobüsü (HADO) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda uluslararası sulardaki ilk seferini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne düzenledi.

KKTC'ye gidecek olan yolculara kolaylık sağlayan HADO, ilk günden itibaren yoğun bir ilgi görüyor.

Seferlerin yeni olması sebebiyle birçok vatandaş, saat ve bilet fiyatları hakkında araştırma yapıyor.

Biletler HADO’nun resmi internet sitesi üzerinden alınabiliyor.

Peki, HADO biletleri nereden alınır, ücreti ne kadar? HADO nereden nereye gidiyor? HADO sefer saatleri nasıl, hangi günler var? İşte merak edilen detaylar…

2022 HADO sefer gün ve saatleri

Haftada iki gün karşılıklı düzenlenecek seferler, salı ve cuma günleri saat 13.00’te Hatay’dan Girne’ye, perşembe ve pazar günleri ise saat 14.00’te Girne’den Hatay’a hareket edecek. İki kişi 100 kg bagaj hakkına sahip olacak.

2022 HADO bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yaklaşık 5 saat olarak planlanan toplamda 140 deniz mili olan rota için ücretler;