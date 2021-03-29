Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Amanos Dağları üzerinden doğan Süper Ay, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Süper Ay manzarası ile birçok bölgede manzarayı kaçırmak istemeyen insanlar, cep telefonları ya da profesyonel kameralarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Hatay İskenderun’da Amanos Dağları'nın üzerinden doğan Süper Ay sabahın ilk ışıkları ile birlikte İskenderun Körfezinin üzerinde batışını tamamladı.

Havanın açık ve nem oranının düşük olması ile Süper Ay'ın muhteşem görüntüsü kartpostallık manzaralara sahne oldu.

SALI SABAHI İZLENEBİLECEK

Ay'ın dünyaya en yakın olduğu dolunay vaktinde oluşan Süper Ay'ın İskenderun Körfezi üzerinde batışı salı sabahı da izlenebilecek.

Hatay'dan Süper Ay görüntüleri VİDEO







