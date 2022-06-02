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    Hatay'ı etkileyen toz taşınımında etkileyici kareler

    Hatay semalarını kaplayan toz bulutları nedeniyle objektiflere birbirinden etkileyici kareler yansıdı.
    • 02.06.2022 - 19:25
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    Hatay'ı etkileyen toz taşınımında etkileyici kareler

    Havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri toz bulutlarına teslim oldu.

    Güney sınırlarımızdaki ülkelerdeki toz bulutları geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de etkili olmaya başladı.

    Toz taşınımı günlerdir Doğu ve Güneydoğu illerinde etkisini gösteriyor.

    Bugün ise Hayat adeta toza teslim oldu.

    Hatay'da toz taşınımı objektiflere yansıdı

    Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu.

    AA'nın haberine göre toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.

    Tozla kaplanan şehir, objektiflere birbirinden etkileyici kareler verdi.

    Şehir adeta bir film platosuna dönüştü.

    Hatay ı etkileyen toz taşınımında etkileyici kareler #1

    Hatay ı etkileyen toz taşınımında etkileyici kareler #2

    Hatay ı etkileyen toz taşınımında etkileyici kareler #3

    Hatay ı etkileyen toz taşınımında etkileyici kareler #4

    Hatay ı etkileyen toz taşınımında etkileyici kareler #5

    Hatay ı etkileyen toz taşınımında etkileyici kareler #6

    Hatay ı etkileyen toz taşınımında etkileyici kareler #7

    Hatay ı etkileyen toz taşınımında etkileyici kareler #8

    Hatay ı etkileyen toz taşınımında etkileyici kareler #9

    Hatay ı etkileyen toz taşınımında etkileyici kareler #10

    Hatay ı etkileyen toz taşınımında etkileyici kareler #11

    Hatay ı etkileyen toz taşınımında etkileyici kareler #12


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