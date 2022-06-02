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Hatay'ı etkileyen toz taşınımında etkileyici kareler
Hatay semalarını kaplayan toz bulutları nedeniyle objektiflere birbirinden etkileyici kareler yansıdı.
- 02.06.2022 - 19:25
Havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri toz bulutlarına teslim oldu.
Güney sınırlarımızdaki ülkelerdeki toz bulutları geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de etkili olmaya başladı.
Toz taşınımı günlerdir Doğu ve Güneydoğu illerinde etkisini gösteriyor.
Bugün ise Hayat adeta toza teslim oldu.
Hatay'da toz taşınımı objektiflere yansıdı
Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu.
AA'nın haberine göre toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.
Tozla kaplanan şehir, objektiflere birbirinden etkileyici kareler verdi.
Şehir adeta bir film platosuna dönüştü.