Hatay'ın imza lezzeti: Püf noktalarıyla künefe tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan künefe tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki Hatay usulü künefe nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla künefe tarifi...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en iyi künefe tarifi için mücadele ediyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise küfene tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Künefe nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Türk mutfağının gözde lezzetlerinden birisi olan künefe için bazı püf noktalar da var.

Peki, Hatay usulü künefe nasıl yapılır? Künefe tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 13 Eylül MasterChef 2021 künefe tarifi ve malzemeleri...

KÜNEFE MALZEMELERİ

Malzemeler:

300 gram tel kadayıf

200 gram Antakya peyniri (Antakya peyniri bulamazsanız dil peyniri)

150 gram tereyağı

Şerbeti için:

1,5 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Pişirmek için:

2 yemek kaşığı üzüm pekmezi

50 gram tereyağı

KÜNEFE NASIL YAPILIR?

Tatlınızı yapmak için öncelikli olarak şerbeti hazırlamalısınız.

Şeker ve suyu tencereye alın ve ocağın altını açın.

Kıvam alan şerbete limon suyu ekleyin. 5 dakika sonra ocağın altını kapatın. Bir tepsinin içerisine kadayıfı alın. Elinizle kadayıfları didikleyin.

Oda sıcaklığında tereyağını kadayıfların içerisine alın ve kadayıfları açma işlemini sürdürün. 50 gram tereyağı ve pekmezi karıştırın.

Yuvarlak bir tepsinin içerisini hazırladığınız pekmezli karışımın yarısıyla yağlayın. Tepsiye kadayıfın yarısını sıkı sıkı bastırarak yerleştirin. Kadayıfların üzerine suyunu süzdüğünüz peyniri yerleştirin. Kalan kadayıfı üzerine sıkı sıkı yerleş irin.

Tepsiyi ocağa alın. Al kısım pişince tepsiyi pekmezli karışımla tekrar yağlayın ve tatlının arkasını çevirip pişirin.

Ocaktan aldığınız sıcak künefenin üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Tatlınızı toz antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

PÜF NOKTALARI

Künefe hazırlamadan önce tel kadayıfı derin dondurucuda bekletirseniz kolaylıkla kırılacak ve tel tel ayrılacaktır.

Şeker suda eridikten sonra şerbet kıvamına gelmesi için uzun süre kısık ateşte kaynamalıdır. Şerbetin olup olmadığını anlamak için; kaşığa aldığınız karışımı döktüğünüzde damlamamalı, kaşıktan ip gibi aralıksız olarak süzülmelidir.

Künefeyi sulandırmaması için taze ve tuzsuz olarak satılan künefe peynirinin suyunu sıkarak süzün. Sonrasında künefe yapımında kullanın.

Künefeyi ocak üzerinde döndürerek, yakmadan, kısık ateşte pişirmeye dikkat edin.Şerbet oda sıcaklığında soğumuş ve dinlenmiş, ocaktan alınan künefe sıcak olmalıdır.

Peynirlerin üzerini boşluk bırakmayacak şekilde kadayıflarla kaplamaya özen gösterin. Aksi takdirde künefenin üzerinde yanıklar oluşacaktır.