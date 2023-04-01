Hatay'ın ünlü künefecisinin 5 iş yeri depremde zarar gördü

Asrın felaketinde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da, ticaret ve gastronominin merkezi Tarihi Uzun Çarşı ile çevresi yerle bir oldu.
Kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı herkesin uğrak noktası olan künefecileriyle ünlü caddelerdeki işletmeler ya yıkıldı yada ağır hasar aldı.
65 yaşındaki Mehmet Avcı’nın 1.5 yıl önce 2.5 milyon liraya tefrişatını yaptırdığı künefeci salonu da ağır hasar aldı.
Avcı, çevresindeki yıkım işlemleri başlayan işletmesine gelerek hüzünlü gözlerle baktı.
Depremde 5 işletmesi zarar gören Avcı, yaklaşık 200 milyon liraya yakın zararının olduğunu kaydetti.
Konuşurken zorlandı
Sözlerine boğazı düğümlenerek başlayan esnaf Mehmet Avcı, tarif edilemez bir deprem ve acı olduğunu kaydetti.
Hayatta olduğu için şükreden Avcı, şunları söyledi:
Bundan sonraki yaşamımız çok zor ama inşallah her şey güzel olsun. Gerçekten Antakya’nın durumunu ancak görenler yaşayanlar bilir. Kafe ve künefe salonu olarak bölgede hizmet veriyorduk. 4 katlı iş yerimi yaklaşık 1.5 yıl önce 2.5 milyon masrafta tefrişatını yapmıştım. Ama bugün hepsi gitti, canımızın sağ olmasına şükrediyoruz. Burada ağırlıklı olarak künefeciler vardı. Her taraf yıkıldı ama elimizden kalan malları toparlamaya çalışıyoruz.
"Zararım 200 milyon lirayı bulacak"
İmkanlar dahilinde yeniden hayata dönmeye çalıştıklarının altını çizen Avcı, şu ifadeleri kullandı:
Sadece bu işletmede 5 milyona yakın zararım var. Binaya değer biçemiyorum. Normalde bizim züccaciye olarak beş mağazamız vardı. Bir tane sağlam kaldı oda enkaz altında. Diğer işletmelerimde yıkılacak zannediyorum zararım 200 milyonu bulacak. Prefabrik bir iş yeri yapmayı planlıyoruz. Her şeyin hayırlısı olsun.