Hataylı Ahmet, annesi ve kardeşlerini duasız bırakmadı Asrın felaketinde yıkılan evinin enkazı altında kalan annesi ve 5 kardeşi için günlerce dua okuyan Ahmet Kala, bayramın sevincini yaşayamadı.

İHA

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da annesi ve 5 kardeşinin bulunduğu binanın yıkılması sonrasında günlerce başında dualar okuyan 11 yaşındaki Ahmet Kala, görenlerin aklına kazınmıştı.

Ramazan Bayramı namazının ardından yakınları ile birlikte annesi ve kardeşlerinin bulunduğu mezarlığa gelen Ahmet Kala, burada da okuduğu dualarla gelenlerin yüreklerini dağladı.

"Çok ağladım"

Annesinin mezar taşını sevip toprağından elini çekmeyen küçük çocuk, dakikalarca dualar okudu. Annesi ve kardeşleri için çok ağladığını belirten Ahmet Kala, devamlı dua okuduğunu söyledi.

Ailesiz geçirdiği bayramın üzüntüsünü yaşayan depremzede çocuk, yakınlarıyla birlikte mezarlıktan ayrıldı.