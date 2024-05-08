Hataylı bal üreticisi, atletle arılarına bakım yapıyor Payas ilçesinde balcılık yapan Üzeyir Yarar, arılarının kendisini tanıdığı iddiasıyla, yarı çıplak bir vaziyette arı kovanlarını açarak, adeta arılara meydan okudu.

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İHA

Hatay'ın Payas ilçesi Kayalık Caddesi’nde balcılık yapan, Üzeyir Yarar 47 yaşındaki balcı kendi arılarına olan güvenini farklı bir yöntemle sergiledi.

Yaklaşık 15 peteği bulunan ve arıların, günün belirli saatlerinde insanları ısırmadığını iddia eden Yarar, bununla birlikte kendi arılarının da kendisine asla zarar vermeyeceğini ispatlamak için neredeyse yarı çıplak soyundu.

"Para amaçlı değil, hobi amaçlı yapıyorum"

Arıcılığa hobi olarak başladığını belirten 47 yaşındaki Üzeyir Yarar, şunları söyledi:

Dedem de benim arıcıymış daha önce çocukluğumdan belli bir merağım olduğu için, 10 seneden beri bu işi yapıyorum. Arılar bizleri tanıyor zarar vermediğimiz sürece, onlar da bir insan gibi, zarar vermediğiniz sürece benim de zarar vermeyeceğimi biliyorlar.



Kendilerini yaşatmak için ballarını bile almıyorum, kendilerine bırakıyorum. Hayvanın kışlık yiyeceklerini biz çalıyoruz, ben az bir şey alıyorum bundan bir herhangi bir para beklemiyorum yani.

"95 yıldır ırkı bozulmamış arıları çoğalttım"

Bir amcamızla tanıştım, 95 yaşındaydı Hatay’da. Babasından kalmış arı 95 seneden beri dedi oğlum bendeydi bu arı dedi. Ben bir kovan aldım dedi miydi amca bunun bir kovanını bana sat dedim ve oraya arıcı gitmesi imkansız, ırk bozulmamış tahminimce onları getirdim o ırkı aldım onu çoğalttım kendi çapımda bir şeyler yapmayı kendim ırkım gibi o işte 10 tahminimce de 100 yıldan belli o adam da 95 yani ırk hiç bozulmamış.

"Arılar beni tanıyor"

Oynuyorum devamlı her zaman bakıyorum bakımını yapıyorum elbise giymiyorum yani, herhangi bir şeyde soktuğu zaman da herhangi bir şişkinlikle olmuyor bende arılar beni tanıyor isterseniz bakıyım açıp yani onlar oldu daha büyük arılar var isterseniz videoda bak şurada bunu da açarım, yani arılar beni tanıyor ya bunlar herhangi bir zarar vermez.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)