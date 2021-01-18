Euro
9.0424
0.34%
Dolar
7.4922
0.45%
Altın
441.49
0.84%
Borsa
1.536
0.78%
Bitcoin
278.249
3.59%
EXEN Coin
16.20
-0.49%
-1ºC
İstanbul
Kısmen güneşli -1 C

    Hataylı çiftçi, bulduğu yavru tavşanı biberonla besliyor

    Hatay’da bir çiftçi, zeytin bahçesinde bulduğu yeni doğmuş yaban tavşanına 2 aydır gözü gibi bakıyor.
    • İHA
    • 18.01.2021 - 14:16
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 14:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hataylı çiftçi, bulduğu yavru tavşanı biberonla besliyor

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Demirkonak Mahallesinde çiftçilik yapan Hasan Anşen, zeytin bahçesinde gezdiği sırada yeni doğmuş 2 yaban tavşanı fark etti.

    Yavruları kontrol etmek isteyen Anşen, etrafı incelediğinde 1 yavrunun ölü 1 yavrunun canlı olduğunu gördü.

    Aşen, yakınlarda yuva göremeyince anneleri olmayan yavru tavşanı yanına alarak evine götürdü.

    2 AYDIR BİBERONLA BESLİYOR

    Yavru tavşanı 2 aydan beri biberonla süt vererek besleyen Hasan Anşen, “Zeytin bahçesinde gezerken yavru tavşanı fark ettim. Annesi yoktu yuvası da yoktu ben de aldım eve getirdim. 2 aydan beri çocuklarla bakıyoruz. Ben almasaydım tavşanı orada yabani hayvanlar yerdi. Şimdi biz bakıyoruz biraz büyüsün tekrardan doğaya bırakacağız.” dedi.

    Hataylı çiftçi, bulduğu yavru tavşanı biberonla besliyor #1

    Hataylı çiftçi, bulduğu yavru tavşanı biberonla besliyor #2

    Hataylı çiftçi, bulduğu yavru tavşanı biberonla besliyor #3

    Hataylı çiftçi, bulduğu yavru tavşanı biberonla besliyor #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir