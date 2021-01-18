Hataylı çiftçi, bulduğu yavru tavşanı biberonla besliyor

Hatay’da bir çiftçi, zeytin bahçesinde bulduğu yeni doğmuş yaban tavşanına 2 aydır gözü gibi bakıyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Demirkonak Mahallesinde çiftçilik yapan Hasan Anşen, zeytin bahçesinde gezdiği sırada yeni doğmuş 2 yaban tavşanı fark etti.

Yavruları kontrol etmek isteyen Anşen, etrafı incelediğinde 1 yavrunun ölü 1 yavrunun canlı olduğunu gördü.

Aşen, yakınlarda yuva göremeyince anneleri olmayan yavru tavşanı yanına alarak evine götürdü.

2 AYDIR BİBERONLA BESLİYOR

Yavru tavşanı 2 aydan beri biberonla süt vererek besleyen Hasan Anşen, “Zeytin bahçesinde gezerken yavru tavşanı fark ettim. Annesi yoktu yuvası da yoktu ben de aldım eve getirdim. 2 aydan beri çocuklarla bakıyoruz. Ben almasaydım tavşanı orada yabani hayvanlar yerdi. Şimdi biz bakıyoruz biraz büyüsün tekrardan doğaya bırakacağız.” dedi.