Hataylı depremzede aile 65 gündür kızlarını arıyor

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, 65 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Depremlerin vurduğu Hatay'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası da yıkıldı.

Binanın tamamen enkazı kaldırılmasına rağmen tedavi gören Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Handan Balıkçı'ya ulaşılamadı.

65 gündür umutla bekleyen aile, yetkililerden yardım bekliyor.

Yaşadıklarını anlatan baba Ayhan Balıkçı, şunları söyledi:

Kızım hastanenin ek binasında tedavi görüyordu. 6 Şubat depremi sonrası yıkılan binada kızımın ne canlı ne de ölüsünü bulabildik. Hastanenin enkazının kaldırıldığı son güne kadar oradaydık ve bulamadık. Kızımın bulunmasını istiyorum.