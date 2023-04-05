Hataylı depremzede aile, kayıp kedilerine 2 ay sonra kavuştu Depremin vurduğu Antakya'da, 2 yıl önce doğum gününde ailesinin hediyesi olarak sahiplendiği kayıp kedisine, 2 ay sonra yine doğum gününde kavuştu.

DHA

Hatay'ın Antakya ilçesinde Nalan ve Ramiz İşlek çiftinin, 3 çocuklarıyla oturduğu 5 katlı bina, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü.

İşlek ailesi, depremin ardından Ankara'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün misafirhanesine yerleşti.

Kutay İşlek'in 2 yıl önce doğum gününde ailesinin hediye olarak sahiplenmesini sağladığı kedisi Monika, depremde kayboldu.

Ailenin yaptığı aramalara rağmen kedi bulunamadı. Depremden 1 ay sonra Monika'yı bulmak için Hatay'a giden aile, yine sonuç alamadı.

Aile bunun üzerine bölgede hayvanlarla ilgili çalışma yapan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu temsilcileri ile sosyal medya üzerinden iletişime geçti.

Buzdolabındaki yiyeceklerle hayatta kaldı

Hayvanseverler, 2 günlük arama sonucunda Monika'yı, ağır hasarlı binada 1'nci katta oturan ailenin evinde buldu. Kapağı açık olan buzdolabındaki yiyeceklerle beslenerek hayatta kalan Monika, Ankara'ya getirildi.

Veterinerdeki kontrollerinin ardından kedi Kutay İşlek'e 16'ıncı doğum gününde teslim edildi. Depremden yaklaşık 2 ay sonra doğum gününde kedisine kavuşan lise öğrencisi Kutay İşlek, büyük sevinç yaşadı.

"Kardeşimi kaybetmiş gibiydim"

Kutay İşlek, Monika'yı 2 yıl önce doğum gününde sahiplendiğini belirterek, şunları söyledi:

Kedim o zamanlar 2 aylıktı. Sonrası ise kardeş gibiydik. 2 büyük ağabeyim var, küçük kardeşim yoktu. O boşluğu kedimle doldurdum. Benim motivasyon kaynağımdı. Kedimi görmediğim süre boyunca derslerime odaklanamıyordum, moralim bozuktu. Kardeşimi kaybetmiş gibiydim. Şimdi yine doğum günümde kedime kavuşmak tarif edilemez. Artık ümidimi kesmiştim. Sonunda bulundu. En güzel doğum günüm olacak. Okuldan dönünce sürekli oyun oynarız, beraber uyuruz. Onsuz 2 ay çok zor geçmişti. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kedim çok zayıflamış, küçücük olmuş; ama eski haline en kısa zamanda dönecek.

"Bana dünyaları verdiler"

Kutay İşlek’in annesi Nalan İşlek de şu ifadeleri kullandı: