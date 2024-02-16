Hataylı depremzede yeni yuvasında: Devletimize laf atanlar gelip görsün Payas ilçesinde inşa edilen afet konutları için ön sözleşme belgesini imzalayan depremzede Halil Can, yeni yuvasında yaşayacağı günler için sabırsızlanıyor.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören 11 ili yeniden yapılandırma çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda da yapılan TOKİ konutları, depremzede vatandaşlara teslim edilmeye başlandı.

Hatay’ın Payas ilçesinde de 1 Mart 2023 yılında başlayan TOKİ konutlarının inşası, 1 Kasım 2023 yılında tamamlandı.

Payas ilçesindeki TOKİ Konutların 1. Etap Kura çekimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 3 Şubat tarihinde çekildi.

Kura çekiminin ardında hak sahipleri, ön sözleşmeyi imzalamaya başladı. Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi’nde depreme yakalanan ve 57 yaşında olan Halil Can, 3 Şubat tarihinde gerçekleştirilen kura çekiminde ev sahipliği hakkını kazandı.

Yeni ev yeni hatıralar...

Yeni evinde oturmak için sabırsızlanan afetzede Can, TOKİ Konutları için ön sözleşme belgelerini imzaladı. En kısa zamanda yeni evinde yaşayacak olan Can, yeni evinde yeni hatıralar biriktirmek için çok heyecanlanıyor.

"Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin"

6 Şubat depreminde felaketi yaşadıklarını ifade eden hak sahibi Halil Can, “Deprem olduğunda hemen yataktan fırladım ve 2. katta oturan torunlarımın yanına koştum. Oğlum, gelinim ve torunlarımla merdivenleri inerken ikinci bir deprem olduğunda sanki biz dünyada yok gibiydik ama o günler zaten anlatılmıyor da anlatabilecek de değil. Rabbim bu günlerimize de şükür.

Şimdi iyi kötü oturuyoruz. İnşallah en kısa zamanda evimize kavuşacağız. Rabbim herkese nasip etsin. Rabbim devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin. Ondan başka büyük yok.” dedi.

"Devletimize herkes güvensin"

Yeni yuvasında yaşamayı büyük bir heyecanla bekleyen hak sahibi Halil Can, “Odaları gezdik. Odaların içine girmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Dün TOKİ Konutları için ön sözleşmeyi de yaptık. Herkese ev verildi, verilmez diyenler utansın. Devletimize herkes güvensin, yapamazsın diyenler gelip görsünler.

Cumhurbaşkanıma yapamazsın dediler. Gelip görsünler nasıl yapmış. Yeni evimiz çok sağlam. Cumhurbaşkanımızdan Rabbim bin kere razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)