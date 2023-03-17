Hataylı depremzedeler kayıplara rağmen hayata tutunuyor Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Hatay depreminde de sarsılan Hataylılar, yaşama çadır ve konteynerlerde devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, yıkımın en çok yaşandığı illerden Hatay'da çadır kentlerde yaşamını sürdüren depremzedeler, tüm kayıplara rağmen hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor.

Depremzedeler, AFAD koordinesinde kurulan çadır kentlerde yaşamlarını sürdürüyor.

Depremzedeler temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken birbirlerine de güç vererek yaralarını sarmaya çalışıyor.

Çadırlarda yaşıyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Defne ilçesinde kurulan 800 çadırın bulunduğu yerleşkede depremzedeler, yaşadıkları afetin izlerini silmek için uğraşıyor.

Geleceğe umutla bakan depremzedeler, kimi zaman yürüyüş yaparak kimi zaman ise çadır önü sohbetlerle vakit geçirmeye çalışıyor.

Evini ve işini kaybetti

Çadırda ailesiyle kalan depremzedelerden Davut Yurtman, evini ve pizza ustası olarak çalıştığı işini afette kaybettiğini söyledi.

Hala depremin etkisindeler

Uyurken her şeye sahip olduklarını, ancak kalktıklarında ellerinde hiçbir şey kalmadığını anlatan Yurtman, hala etkisinde oldukları enkazın altından kalkmak için çabaladıklarını dile getirdi.

"Yine sil baştan başlarız"

Her şeye rağmen Allah'a şükrettiğini belirten Yurtman, şöyle konuştu:

Etrafımıza baktığımız zaman beterin beteri var derler ya biz canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz. Yeni bir hayat sunuldu bize, inşallah yeniden kalkınırız, Hatay, Antakya kurulur. Yine sil baştan başlarız, zor olacak ama olacak. İnşallah daha iyi olur, umudumuz var.

"Devletimiz bizi kalkındıracak"

Depremin ardından enkazdan eşiyle birlikte çıkan ve uzun yıllardır komşusuyla çadır kentte de bir arada olan Habip Berrak da sıfırdan bir hayata başlayacaklarını söyledi. Şu an çadırda her ihtiyaçlarının karşılandığını ve bir eksikliklerinin bulunmadığını anlatan Berrak, şöyle devam etti: