Hatay'ın Defne ilçesinde mobilyacılık yapan 56 yaşındaki Hidayet Yeniocak, 5 yıldır kafasında kurduğu hayali sonunda gerçekleştirdi. Ailesinin itirazlarına rağmen, 10 günlük bir sürede atık malzemelerden inşa ettiği salıyla Asi Nehri'yle buluştu.
Fıçılarla yapılan sal, batmayı önleyecek şekilde tasarlanmıştı ve Yeniocak, "Macera heveslisiyim" diyerek başladığı bu yolculuğu sorunsuz bir şekilde tamamlamayı başardı.
"Sal devrilir diye düşündüm ve fıçı kullandım"
Asi Nehri’nin dalgalı olduğunu bilerek fıçı kullandığını belirten Yeniocak,
Macera heveslisiyim, değişik şeyler yapmayı seviyorum. El yapımı bir sal yaptım. Şimdi geldim, Asi Nehri’ne bırakıp direkt yolculuğa çıkacağım. Sal devrilir diye düşündüm ve fıçı kullandım. Asi çalkalandığı için devrilir diye düşündüm, fıçılar devrilmez ve su yüzeyinde kalır. Bu şekilde Asi’ye indireceğim ve binip gideceğim
dedi.
"Eşime ve çocuklarıma söz ettim ama hoş karşılamadılar"
Ailesinin sal ile yapacağı yolculuğu olumlu karşılamadığını belirten Yeniocak, şunları söyledi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Bu plan benim hayalimde 4-5 yıldır vardı. Ama bu seneye kısmet oldu. Atık malzemeler kulandım ve sağlam olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle batmayacağını ve eğlenceli olacağını düşünüyorum. 10 günde yaptım. Eşime ve çocuklarıma söz ettim ama hoş karşılamadılar. Çekindiler, ben de heyecanımı yaşayacağım dedim ve çok heyecanlıyım.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış