Hataylı ressam, 'spatula' ile resim yapıyor

Çocukluğundan beri resim çizen ve akademik bir eğitim almayan kadının spatula ile çizdiği eserler, uluslararası birçok fuarda sergilendi.

Hatay'da, çocukluktan bu yana resme merak duyarak kendisini geliştiren 50 yaşındaki Perihan Çapar, 2008 yılında açtığı atölyede spatula ile resim yapıyor.

Perihan Çapar, 2004 yılından beri atölye çalışmaları yaptığını ancak kendi atölyesini 2008 yılında açtığını ifade etti.

SPATULAYI SEÇMESİNİN NEDENİ

Çapar, "İlk başlarda beğendiğim çalışmaları tabloları röprodüksiyon çalıştım sonra kendime özgü çalışmalarım oldu. Spatula tekniği ile tanıştıktan sonra bu teknikten farklı bir lezzet aldığımı fark ettim. Spatula kullanarak resim yapmak gerçekten farklı bir tat, fırçadan çok farklı.

Kendimi çok daha iyi ifade ettiğime inandım, daha coşkulu, daha derinlikli. Elbette fırçanın tadı da farkı ama spatula çalışmalarım daha çok beğenildiğine inanıyorum. Spatula ile daha kabartılı figürler ve objeler daha ön plana çıkıyor. Renklerin oturması daha güzel yansıyor tabloya." dedi.

"RESİM BENİM İÇİN, NEFES ALMAK GİBİ BİR ŞEY"

Hem fırça tekniği hem de spatula tekniğini kullanarak yaptığı tabloların da olduğunu belirten Çapar, "Antakya’nın tarihi dokusunu ve emekçi insanları çalışmayı seviyorum. Yaptığım bir tabloda insan olmalı. Resim yaşam sevinci gibi, nefes almak gibi bir şey benim için." dedi.

Spatula tekniği ile yaptığı tablolara rağbetin olduğunu ve şehir dışına da gönderdiğini ifade eden Çapar, pandemi sürecinden dolayı işlerinin durgun olduğunu ifade ederek, bu dönemi bir an önce atlatmayı diledi.













