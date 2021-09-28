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    Hava durumu 28 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Sıcaklıklar yerini serin havalara bırakırken Meteoroloji, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olanlar bugün hava nasıl olacak araştırıyor. İşte 28 Eylül 2021 Salı hava durumu...
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 10:53
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    Hava durumu 28 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabı üzerinden günlük hava durumu tahminlerini yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    Sıcaklıkların batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    Vatandaşlar 28 Eylül 2021 Salı günü iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 28 Eylül 2021 Salı hava durumu...

    28 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 23°C

    Parçalı bulutlu, doğu kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 24°C

    Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı

    EGE

    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 24°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    Hava durumu 28 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KIRŞEHİR °C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

    BOLU °C, 21°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

    SİNOP °C, 20°C

    Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 20°C

    Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

    AMASYA °C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 21°C

    Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

    TOKAT °C, 22°C

    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 21°C

    Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

    Hava durumu 28 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 20°C

    Az bulutlu

    KARS °C, 19°C

    Az bulutlu

    MALATYA °C, 26°C

    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 22°C

    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

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