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    Hava durumu 5 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Sıcaklıklar yerini serin havalara bırakırken Meteoroloji, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olanlar bugün hava nasıl olacak araştırıyor. İşte 5 Ekim 2021 Salı hava durumu...
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 09:16
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    Hava durumu 5 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabı üzerinden günlük hava durumu tahminlerini yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, Kırklareli kıyıları ile Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Samsun'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    Vatandaşlar 5 Ekim 2021 Salı günü iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 5 Ekim 2021 Salı hava durumu...

    5 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    Hava sıcaklığı, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde 2 ile 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    Rüzgar, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    Yağışların; Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Samsun'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    MARMARA

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, Kırklareli kıyıları ile Bursa ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 23°C

    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    EGE

    Az bulutlu ve açık, iç ve kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 19°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 27°C

    Az bulutlu

    İZMİR °C, 27°C

    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    Hava durumu 5 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 28°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 20°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 18°C

    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 17°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 19°C

    Az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    BOLU °C, 14°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    SİNOP °C, 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    ZONGULDAK °C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    AMASYA °C, 17°C

    Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    TOKAT °C, 16°C

    Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    Hava durumu 5 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinin (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    ERZURUM °C, 13°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    KARS °C, 11°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    MALATYA °C, 20°C

    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 19°C

    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 27°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 25°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 26°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 27°C

    Az bulutlu ve açık

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