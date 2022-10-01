- Haberler
- Yaşam Haberleri
- HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim Cumartesi hava durumu
HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim Cumartesi hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 1 Ekim Cumartesi hava nasıl olacak?
- 01.10.2022 - 09:55
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Peki bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim 2022...
1 Ekim 2022 Cumartesi hava nasıl olacak?
HAVA SICAKLIĞI:
Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.