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HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim Cumartesi hava durumu

HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 1 Ekim Cumartesi hava nasıl olacak?