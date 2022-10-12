HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 12 Ekim Çarşamba hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 12 Ekim Çarşamba hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatısı ve Ankara'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sakarya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 12 Ekim 2022...

12 Ekim 2022 Çarşamba hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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