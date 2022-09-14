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    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 14 Eylül Çarşamba hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 14 Eylül Çarşamba hava nasıl olacak?
    • 14.09.2022 - 11:09
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    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 14 Eylül Çarşamba hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı ve Orta Karadeniz kıyıları,Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat, Muş ve Hatay çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    Peki bugün hava nasıl olacak? 14 Eylül 2022...

    14 Eylül 2022 Salı hava nasıl olacak?

    HAVA SICAKLIĞI:

    İç ve doğu kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, güneydoğu ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

    Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Rize il geneli ile Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli(30-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

    Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir


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