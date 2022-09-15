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    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 15 Eylül Perşembe hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 15 Eylül Perşembe hava nasıl olacak?
    • 15.09.2022 - 11:26
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    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 15 Eylül Perşembe hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Peki bugün hava nasıl olacak? 15 Eylül 2022...

    15 Eylül 2022 Perşembe hava nasıl olacak?

    HAVA SICAKLIĞI:

    Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR:

    Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


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