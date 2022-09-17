- Haberler
- Yaşam Haberleri
- HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 17 Eylül Cumartesi hava durumu
HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 17 Eylül Cumartesi hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 17 Eylül Cumartesi hava nasıl olacak?
- 17.09.2022 - 11:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Peki bugün hava nasıl olacak? 17 Eylül 2022...
17 Eylül 2022 Cumartesi hava nasıl olacak?
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.