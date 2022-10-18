HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 18 Ekim Salı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 18 Ekim Salı hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Niğde, Kayseri, Artvin, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 18 Ekim 2022...

18 Ekim 2022 Salı hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI;

Rüzgarın Marmara ve Ege bölgeleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.