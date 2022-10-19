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HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 19 Ekim Çarşamba hava durumu

HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 19 Ekim Çarşamba hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 19 Ekim Çarşamba hava nasıl olacak?