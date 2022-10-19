Petrol
90.86
0.92%
Euro
18.1756
-0.84%
Dolar
18.5912
0.04%
Altın
975.64
-1.20%
Borsa
3901
1.56%
Bitcoin
361.725
-1.80%
BTXN Coin
9.34
-2.09%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 19 Ekim Çarşamba hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 19 Ekim Çarşamba hava nasıl olacak?
    • 19.10.2022 - 14:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 19 Ekim Çarşamba hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, (Bayburt hariç) Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sakarya, Bilecik, Antalya, Çankırı ve Kayseri çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Peki bugün hava nasıl olacak? 19 Ekim 2022...

    19 Ekim 2022 Çarşamba hava nasıl olacak?

    HAVA SICAKLIĞI:

    Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR:

    Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI;

    Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.


    John Carew, hapse girebilir
    Futbol

    John Carew, hapse girebilir

    Dünya Kupası'na yoğun ilgi
    Dünya Kupası

    Dünya Kupası'na yoğun ilgi

    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?

    Görüş Bildir