HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 20 Eylül Salı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 20 Eylül Salı hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Ülkemiz genelinin parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Antalya’nın iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kastamonu'nun doğusu, Sinop, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 20 Eylül 2022...

20 Eylül 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kastamonu'nun doğusu, Sinop, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.