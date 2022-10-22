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    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 22 Ekim Cumartesi hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 22 Ekim Cumartesi hava nasıl olacak?
    • 22.10.2022 - 11:30
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    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 22 Ekim Cumartesi hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde Batman'ın doğu ilçeleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    Peki bugün hava nasıl olacak? 22 Ekim 2022...

    22 Ekim 2022 Cumartesi hava nasıl olacak?

    HAVA SICAKLIĞI:

    Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR:

    Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

    Yağışların; sabah saatlerinde Batman'ın doğu ilçeleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


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