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    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 24 Ekim Pazartesi hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 24 Ekim Pazartesi hava nasıl olacak?
    • 24.10.2022 - 13:18
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    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 24 Ekim Pazartesi hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların: Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda kuvvetli olmak üzere; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

    Peki bugün hava nasıl olacak? 24 Ekim 2022...

    24 Ekim 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?

    HAVA SICAKLIĞI:

    Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR:

    Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

    Yağışların; Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


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