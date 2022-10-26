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    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 26 Ekim Çarşamba hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 26 Ekim Çarşamba hava nasıl olacak?
    • 26.10.2022 - 12:37
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    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 26 Ekim Çarşamba hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    Peki bugün hava nasıl olacak? 26 Ekim 2022...

    26 Ekim 2022 Çarşamba hava nasıl olacak?

    HAVA SICAKLIĞI:

    Kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR:

    Genellikle kuzeyli, zamanla doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR

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