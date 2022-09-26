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HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 26 Eylül Pazartesi hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 26 Eylül Pazartesi hava nasıl olacak?
- 26.09.2022 - 11:10
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
Genellikle az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Peki bugün hava nasıl olacak? 26 Eylül 2022...
26 Eylül 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?
HAVA SICAKLIĞI:
İç ve doğu kesimlerde aratarak genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.