HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 28 Eylül Çarşamba hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 28 Eylül Çarşamba hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın Anadolu kesimi, Ege, Batı Karadeniz, İstanbul, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Edremit Körfezi çevresi ve Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 28 Eylül 2022...

28 Eylül 2022 Çarşamba hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI:

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Öğle saatlerine kadar, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçeleri), İzmir'in Bergama çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.