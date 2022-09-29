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    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 29 Eylül Perşembe hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 29 Eylül Perşembe hava nasıl olacak?
    • 29.09.2022 - 11:45
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    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 29 Eylül Perşembe hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege (Afyonkarahisar ve Kütahya hariç), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Peki bugün hava nasıl olacak? 29 Eylül 2022...

    29 Eylül 2022 Perşembe hava nasıl olacak?

    HAVA SICAKLIĞI:

    Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR:

    Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.


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