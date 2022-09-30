HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 30 Eylül Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 30 Eylül Cuma hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Türkiye’nin genelinde yağışsız, güneşli ve açık bir hava görülüyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri ve yer yer üzerinde ölçülüyor. Denizlerde kuvvetli bir rüzgar beklenmiyor. Genellikle güney yönlerden orta kuvvet ve altında rüzgar esiyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 30 Eylül 2022...

30 Eylül 2022 Cuma hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinde az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık yer yer 30 dereceyi aşıyor. Edirne’de cumartesi günü 33 dereceye yükseliyor.

Ege Bölgesinde de hava az bulutlu. Sıcaklık İzmir ve Muğla’da 32, Denizli’de 33, Afyonkarahisar’da 28 derece ölçülüyor. Hafta sonu sıcaklıklara 2-3 derece daha ekleniyor.

Akdeniz Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde güneş bolca görülüyor. Sıcaklık 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor. Hafta sonu batı ve doğu kentlerde yer yer 35 dereceyi de aşması bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesinde gökyüzü az bulutlu. Sıcaklık bölgede en yüksek 27-28 derece ölçülüyor. Cumartesi günü de benzer bir hava durumu bekleniyor.

Karadeniz Bölgesinde yağış yok, parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık bölgede 26-27 derecelerde ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde de az bulutlu bir hava görülüyor. Hafta sonu da gökyüzü durumunu koruyor. Sıcaklık bölgenin kuzeyinde 23-24, bölgenin kalanında 28-30 derece ölçülüyor.

Cumartesi ve Pazar günü sıcaklıklar birkaç derece geriliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde güneşli havalar görülmeye devam ediyor. Sıcaklık Gaziantep’te 33, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 35 derece ölçülüyor.