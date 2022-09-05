HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 5 Eylül Pazartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 5 Eylül Pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyi, Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 5 Eylül 2022...

5 Eylül 2022 Cuma hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına, diğer yerlerde mvsim nomralleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Yağışların; Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyi, Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.