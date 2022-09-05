Petrol
95.16
2.30%
Euro
18.0936
-0.14%
Dolar
18.2253
0.14%
Altın
1.002
0.00%
Borsa
3291
0.00%
Bitcoin
362.300
0.09%
BTXN Coin
5.17
5.51%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 5 Eylül Pazartesi hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 5 Eylül Pazartesi hava nasıl olacak?
    • 05.09.2022 - 09:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 5 Eylül Pazartesi hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyi, Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

    Peki bugün hava nasıl olacak? 5 Eylül 2022...

    5 Eylül 2022 Cuma hava nasıl olacak?

    HAVA SICAKLIĞI

    Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına, diğer yerlerde mvsim nomralleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR

    Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

    Yağışların; Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyi, Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

    Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


    İlginizi Çekebilir

    Galatasaray - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri
    Futbol

    Galatasaray - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Görüş Bildir