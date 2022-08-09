HAVA DURUMU RAPORU I 10 Ağustos 2022 hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

HAVA DURUMU RAPORU I 10 Ağustos 2022 hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

Yazın son ayını yaşarken, plan yapacak olanlar hava durumu raporunu araştırıyor. Bir gün sonrasının hava durumunu merak edenler, "10 Ağustos 2022 hava nasıl olacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem resmi internet sitesi hem de Twitter üzerinden hava durumu raporlarını paylaşıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa için özellikle havanın nasıl olacağı merak ediliyor.

AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı gelirken, plan yapmak isteyenler ise arama motorlarına sarıldı.

Son hava durumu raporunu merak eden vatandaşlar, "10 Ağustos 2022 hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

AKOM verilerine göre bu gece başlayacağı ve 3 gün süreceği öngörülen sağanak yağmur geçişleri ile ilgili dikkatli olunması istendi.

Peki, 10 Ağustos 2022 hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

10 Ağustos 2022 hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

,stanbul'un gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğini açıklayan AKOM, çarşamba ve perşembe günü etkisini arttıracak yağışlar konusunda vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren yağış uyarısında bulundu.

AKOM, vatandaşların çarşamba ve perşembe günleri etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti. AKOM'un açıklamasında "Yağışların yarın gün içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgârla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor" denildi. Ayrıca yağışlı havanın perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.

AKOM'a göre yağışlı havayla birlikte şimşek ve yıldırım da bekleniyor. Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olması da muhtemel. AKOM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını istedi.