HAVA DURUMU RAPORU I 11 Ağustos 2022 Perşembe hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 11 Ağustos Perşembe hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi Çevreleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Muğla, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak, çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 11 Ağustos 2022..

11 Ağustos 2022 Perşembe hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Sıcaklık İstanbul’da 29, Edirne’de 33, Bursa’da 28 dereceye geriledi. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor, ani sel ve su baskınına, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.

Ege Bölgesinin iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı. Kıyı kesimlerde ise parçalı bulutlar görülüyor. Sıcaklık bölgede en yüksek 32-33 derecelerde ölçülüyor. İç kesimlerde 26-27 dereceye geriliyor. Akdeniz Bölgesinin geneli sağanak yağışlı. Bu yağışlara zaman zaman gök gürültüleri de eşlik edecek. Sıcaklık Antalya’da 29, Adana’da 35 derece ölçülüyor. Yağışların Cuma günü sona ermesi bekleniyor.

İç Anadolu bölgesinde parçalı bulutlar görülüyor. Yer yer sağanak yağışlar da etkili olabilir. Sıcaklık bölgede en yüksek 32-33 derecelerde ölçülüyor.

Karadeniz Bölgesinin batı ve doğu kentlerinde yağış görülüyor. Sıcaklık Bolu’da 26, Samsun’da 31, Gümüşhane’de 32 derece ölçülüyor. Yağışın etkisini aynı alanda Cuma da göstermesi bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesinde yağış beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu ve güneşli. Sıcaklık Kars’ta 31, Erzurum’da 33, Malatya ve Hakkari’de 36 derece.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hava bol güneşli. Sıcaklık bölgede en yüksek 38-39 derecelerde ölçülüyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.