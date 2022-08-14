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HAVA DURUMU RAPORU I 14 Ağustos 2022 Pazar hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU RAPORU I 14 Ağustos 2022 Pazar hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 14 Ağustos Pazar hava nasıl olacak?