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    HAVA DURUMU RAPORU I 16 Ağustos 2022 Salı hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 16 Ağustos Salı hava nasıl olacak?
    • 16.08.2022 - 10:25
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    HAVA DURUMU RAPORU I 16 Ağustos 2022 Salı hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Peki bugün hava nasıl olacak? 16 Ağustos 2022..

    16 Ağustos 2022 Salı hava nasıl olacak?

    HAVA SICAKLIĞI:

    Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR:

    Genellikle kuzeyli, Marmara, Batı Karadeniz, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.


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