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    Hava sıcaklığı yarından itibaren artacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren artmaya başlayacağını bildirdi.
    • DHA
    • 11.11.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 17:34
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    Hava sıcaklığı yarından itibaren artacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden 12-18 Kasım'ı içeren haftalık hava durumu raporu yayınlandı.

    SICAKLIK, YARINDAN İTİBAREN ARTMAYA BAŞLAYACAK

    Rapora göre, halen Türkiye'nin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

    Ülke genelinde cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmezken, pazartesi ve salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor.

    SİS UYARISI

    Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiği belirtilerek, ilgililerin ve vatandaşın dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarılarını takip etmeleri istendi.

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    5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

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