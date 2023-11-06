Hava sıcaklıkları etkiledi! Eskişehir’de zeytin rekoltesi düştü Küresel iklim değişikliği tarımsal ürünlerin verimini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İHA

Hava sıcaklıkları, ürünlerin olgunlaşmasını önleyebiliyor ya da kısıtlı toplama süresinde çalışanlar üzerinde bir baskı oluşturabiliyor.

Yaz aylarında yurt genelinde tarım faaliyetleri aşırı sıcaklar nedeni ile yer yer aksadı.

Sarıcakaya ilçesine bağlı Laçin Mahallesi’nde zeytin hasadı başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de hava sıcaklıklarına bağlı olarak zeytin rekoltesinde düşüş gözleniyor.

"Son yılların en kötü sezonu"

Eskişehir'de üreticilik yapan üretici Erdem Öztürk, 600 ağacından 2 ton ürün hasat edebildiğini bildirdi. Öztürk, son yılların en kötü sezonu olduğunu belirtti.

Laçin Mahallesi’nde zeytin yetiştiren Erdem Öztürk, rekolte düşüklüğünden dolayı sadece siyah zeytinin sele olarak piyasaya sürdüklerini belirtti.

Zeytinin fiyatı 80 ile 160 lira

Zeytinin fiyatı ise büyüklüğüne göre 80 ile 160 lira arasında değişiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)