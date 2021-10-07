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    Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, hava sıcaklığı gelecek 3 günlük periyotta ülke genelinde artacak.
    • AA
    • 07.10.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 21:12
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    Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarıyla ilgili yeni bir duyuru yayınladı.

    2 İLA 6 DERECE YÜKSELECEK

    Buna göre, hava sıcaklıklarının yarından itibaren yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarına, güney ve iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

    BEKLENEN EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI

    Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının; Ankara'da 25-26-28, İstanbul'da 21-20-21, İzmir'de 29-27-28, Adana'da 33-33-34, Samsun'da 21-22-21, Erzurum'da 15-17-18 ve Şanlıurfa'da 30-32-33 derece civarında olacağı öngörülüyor.

    5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ

    Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak #1

    Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak #2

    Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak #3

    Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak #4

    Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak #5

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