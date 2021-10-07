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Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, hava sıcaklığı gelecek 3 günlük periyotta ülke genelinde artacak.
- AA
- 07.10.2021 - 17:24
- Güncelleme : 07.10.2021 - 21:12
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarıyla ilgili yeni bir duyuru yayınladı.
2 İLA 6 DERECE YÜKSELECEK
Buna göre, hava sıcaklıklarının yarından itibaren yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarına, güney ve iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.
BEKLENEN EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI
Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının; Ankara'da 25-26-28, İstanbul'da 21-20-21, İzmir'de 29-27-28, Adana'da 33-33-34, Samsun'da 21-22-21, Erzurum'da 15-17-18 ve Şanlıurfa'da 30-32-33 derece civarında olacağı öngörülüyor.
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ