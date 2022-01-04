Hava Temizleme Cihazları Gerçekten İç Mekanları Temizleyebiliyor Mu?

Hava temizleme cihazları özellikle büyük şehirlerde ve gününün büyük çoğunluğunu iç mekanlarda geçirenlerin tercih ettiği efektif cihazlardır

Profesyonel donanımlara sahip cihazlar, iç mekanda sağlığı tehdit edecek unsurların filtrelenmesini sağlıyor. Daha temiz ve sağlıklı nefes alanları oluşturuyor. Günümüzde havanın hızla kirlenmesi, gazlar, virüsler, bakteriler ya da partikül maddeler solunan havanın sağlıksız olduğu anlamını ortaya çıkarırken bu cihazların bir gereklilik olduğunu da gözler önüne seriyor. Froumann, farklı tasarım ve modelleri ile sağlıklı bir yaşama katkıda bulunacak modeller üretiyor. İç mekanların hava kalitesini iyileştirmesine yönelik yapılan cihazlar verimli sonuçlar elde edilmesi için deneyimli uzmanlar tarafından geliştiriliyor. Modeller, ortamları kimyasal kirleticileri, partikül maddeleri, büyük bir oranda temizliyor. Kötü kokuların giderilmesini destekliyor. Etkinlikleri çeşitli araştırmalar ile desteklenen modeller kullanıcıları kaliteli ve sağlıklı hava ile buluşturuyor.

Astım Hastaları İçin Öne Çıkan Hava Temizleme Cihazları

Kronik bir hastalık olan astım, akciğerleri etkileyerek kişinin solunum yollarını tıkayan bir durumdur. Astım, nefes almayı zorlaştırarak günlük yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Alerjenler, soğuk hava ve egzersiz gibi tetikleyiciler semptomların artmasına sebep oluyor. Astım iyileştirilebilir bir hastalık olmasa da kontrol edilebilir bir durumdur. Bundan dolayı kişinin doğru tedaviden faydalanması ve semptomların artmasına sebep olacak tetikleyicilerden uzak durması tavsiye ediliyor. Bunun yanında tetikleyicileri filtreleyebilen HEPA filtresinin trafik partikül konsantrasyonları ve sigara dumanı üzerindeki etkisini ölçmek için çeşitli çalışmalar test edilmiştir. Bu çalışmalar astımlı çocuklar üzerinde planmış ve çalışma sonuçları umut verici olmuştur. Froumann hava temizleme cihazları arasında bağımsız kurumlar tarafından yapılan testlerden başarıyla geçmiş cihazlar bulunuyor. Ürünlerin alerjik tüketiciler tarafından kullanımına uygun olup olmadığına dair bir onay mührü olan ECARF Kalite Sertifikası, Froumann hava temizleme cihazı modelleri üzerinde de yer alıyor. ECARF kalite kriterlerinden başarı ile geçen modeller, alerji ve astım hastalarına umut vadediyor.

Hava Temizleyicilerin SARS-CoV-2 Aerosollerine Maruz Kalmayı Azaltmadaki Etkinliği

Yeni Koronavirüs (SARS-CoV-2), küresel anlamda yaşamı büyük ölçüde etkileyen bir hastalıktır. SARS-CoV-2, konuşma, nefes alma ya da öksürme gibi eylemler esnasında ortaya çıkan sıvılarının damlacıklarına ve aerosollerine maruz kalarak bulaşabilir. Havaların soğumasıyla iç mekanlarda daha fazla vakit geçirildiği düşünüldüğünde temiz havanın önemi daha da artıyor. Mümkün olduğunca havalandırmanın yapılması gerektiği dile getiriliyor. Bunun yanında HEPA filtreli hava temizleyici modellerinin de kullanılabileceği ifade ediliyor. Yapılan araştırmalar, HEPA filtreli cihazların iç ortamlarda kişilerin SARS-CoV-2 aerosollerine maruz kalmayı azaltabileceğini göstermektedir. Froumann, sağlıklı yaşamı destekleyecek modelleri arasında İnönü Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü tarafından Dünya Sağlık Örgütü yönergelerine uygun olacak şekilde yapılan testlerden başarı ile geçen modeller bulunuyor.

Siz de deneyimli uzmanlar tarafından geliştirilen Froumann hava temizleme cihazları ile yaşam alanlarınızdaki kirleticilerin temizlenmesini sağlayabilir, sağlıklı ve refah ortamlar oluşturabilirsiniz.