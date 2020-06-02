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    Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı

    Karaman'da 5 katlı binanın havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin halatlı operasyonu ile kurtarıldı.
    • DHA
    • 02.06.2020 - 04:18
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    Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı

     

    Külhan Mahallesi 11'inci Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın havalandırma boşluğunda kedi sesi duyan, bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

    HALATLA İNEN İTFAİYE ERİ, YAVRU KEDİYİ ÇIKARDI

    İhbar üzerine olay yerine gelin itfaiye ekipleri, halatla havalandırma boşluğuna inip, mahsur kalan kediyi kurtardı.

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