Havalar ısındı yılanlar ortaya çıktı: Gıda kokusunu alan yılan eve girer

DHA

Sıcak havalar, yılanları da ortaya çıkardı…

Özellikle Çukurova bölgesinde yaz sıcaklarının artmasıyla kış uykusundan uyanan yılanlar, doğaya çıkmaya başladı.

Yaşam alanları daraldığı için yiyecek bulmakta zorlanan yılanlar, artık evlerde görülüyor.

Yılanların yaşam alanlarında görülmeye başlanması tedirginlik yaratırken, Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yılanla karşılaşılması halinde panik yapılmamasını isteyen Şenay, şöyle konuştu:

Dünyada olduğu gibi bölgemizde de birçok yılan çeşidi var. Siyah, boz, kör yılan dediğimiz türler var. Bunların içerisinde en zehirlileri engerek. Boz renkte, kalın ve kısa bir boyda olurlar. Çok fazla yaklaşıp, dokunmayın, kışkırtmayın. Çünkü yılanlar, insanlardan korkup kaçar. Kışkırtırsanız da savunma ihtiyacı duyup, saldırır. Kırsal bölgelerde mümkün olduğunca evlerin etrafını temiz tutmalılar. Oradaki çalı, ot, yaprakları temizlemeleri gerek. Yılanlar kendilerini açığa çıkartmamak için o tür yerlerde dolaşmayı sever. Kapalı ve gizli yerlerden gitmeyi tercih ederler. Evlerin önünde hayvanların cazibesini çekecek gıdalara bulundurmamak gerekiyor. Yılanların kükürtten uzak durduğunu biliyoruz, evin etrafına kükürt dökebilirler.