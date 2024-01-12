Havalar soğudu! Kış çayı ve ıhlamur satışları artış gösterdi Havaların iyice soğumasıyla birlikte aktarlarda yoğunluk başladı.. Soğuk kış günlerini hasta olmadan geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından özellikle ıhlamura talep yoğun.

İHA

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan bitki çaylarına ilgi büyük..

Vatandaşlar soğuk kış günlerini hastalanmadan geçirmek için genellikle ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve adaçayını tercih ederken, aktarlar özellikle ıhlamura talebin arttığını belirtiyor.

Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde kışın genelde bitki çaylarına daha çok ilgi olduğuna dikkat çeken aktarlardan Osman Gündoğdu, şunları söyledi:

"Soğuk algınlığıyla ilgili tavsiyemiz kış çayı"

Kış aylarında insanlar genellikle ıhlamur, adaçayı, zencefil, zerdeçal tercih ederek şifa arıyor. Bitki çaylarının şifalı olduğunu bildikleri için bizi tercih ediyorlar. Soğuk algınlığıyla ilgili tavsiyemiz kış çayı.



İçerisinde zerdeçal, zencefil, havlıcan, tarçın, kuşburnu, papatya, ebegümeci, zeytinyağı yaprağı, portakal, limon kabuğu gibi çeşit olan kış çayımız var. İnsanlara bunu öneriyoruz, kullanmalarını istiyoruz.

"Ihlamur uzun süre kaynatılırsa özelliğini kaybeder"

Ihlamuru tüketen vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Gündoğdu, "Ihlamurun uzun süre demlenmemesi gerekir. Normal bilinen demleme yöntemi ile demlenip kısa sürede tüketilirse daha iyi sonuç alınır. Çünkü ıhlamur uzun süre kaynatılırsa özelliği kaybeder.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)