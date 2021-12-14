Havanız değişsin! Evinizi pozitif enerjiyle doldurmanın 12 etkili yolu

Yoğun geçen bir günün ardından eve geldiğimizde istediğimiz tek şey hiç şüphesiz dinlenmek ve huzur bulmak... Bunu sağlamanın yolu ise evimizi pozitif enerjiyle doldurmaktan geçiyor.

İnsanlar daima, evlerinde negatif enerjinin olup olmadığını merak edip araştırma eğilimindedir. Aslında evinizde negatif mi yoksa pozitif bir enerjinin mi hakim olduğunu anlamanın yolu oldukça basit…

Eve girdiğinizde ne hissediyorsunuz? Huzur mu yoksa gerginlik mi? Evinizde hakim olan enerjinin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu anlayabilmenin en iyi parametrelerinden biri hislerinizdir. Bu nedenle hislerinizden yola çıkın.

Aynı zamanda, o evde yaşayan kişilerin hayatlarının gidişatı da negatif ya da pozitif enerjinin bir göstergesidir. Eğer bu kişiler sürekli aksilik, huzursuzluk, hastalık, kavga yaşıyor ve maddi - manevi problemler ile karşı karşıya kalıyorsa o evin yaşam enerjisi bloke olmuş demektir.

Yaşam enerjisini tekrar aktive etmenin en kolay yolu ise evi, Fengshui kurallarına göre düzenlemekten geçiyor. Üstelik bu kurallar daha önce hiç duymadığımız ve bilmediğimiz şeyler de değil. Duyup kulak arkası ettiğimiz ve önemsemediğimiz şeylerin ne kadar önemli olduğunu denedikten sonra bizzat görüp “iyi ki burada yaşıyorum” diyeceksiniz.

Hazır Aralık ayının da ortasına gelmişken, hayatlarımızı derleyip toparlamaya ve temiz bir enerji ile yeni yılı karşılamaya ne dersiniz? İşte sizler için evinizi tam bir huzur yuvasına çevirmenize yardımcı olacak 12 etkili ipucunu derledik.

YAŞAM ALANINIZDA KULLANMADIĞINIZ ŞEYLERİ AYIKLAYIN

"Rüzgâr" ve "su" anlamına gelen, doğada var olan yaşam enerjisini, yaşanılan mekânlarda harekete geçirme yöntemlerini gösteren eski bir Çin öğretisi olan Fengshuinin temel kural anlayışı; temizlik, düzen ve sadelikten geçiyor.

Eğer bir eşyayı bir senedir kullanmıyorsanız o eşya artık size hizmet etmiyor demektir. Bu şekilde kullanmadığınız eşyalarınızın ne kadar çok olduğunu fark ettiğinizde şaşıracaksınız.

Sadelik ve düzen, enerjinin rahat dolaşabilmesi için olmazsa olmaz kuraldır. İstiflediğiniz eşyaların arasında pozitif enerjinin dolaşabilmesi imkansız. Sürekli toz tutan bu eşyalar, negatif enerjiyi de tutar. Bu nedenle ihtiyacınız olan eşyaları ayırın ve işinize yaramayacağını düşündüklerinizi ise ihtiyacı olanlara ulaştırın.

KÖTÜ ANISI OLAN EŞYALARI EVİNİZDE TUTMAYIN

Eşyaların da enerjisi ve yaydığı bir frekans vardır. Yaşanılan alanların, toprağın ve duvarın hafızası vardır ve o ortamdaki her şeyi kaydeder.

Bunun yanı sıra bir eşyaya baktığınızda size ne hissettirdiği de oldukça önemli. Mutlu mu oluyorsunuz yoksa kötü anılarınızı mı hatırlatıyor? Eğer kötü hatıralarınız yeniden canlanıyorsa ve bu durum sizi mutsuz ediyorsa o eşyayı evinizde tutmayın.

KIRIK, ÇATLAK VEYA BOZUK EŞYALARINIZI ATIN

Eğer bir eşya çatlamışsa muhtemelen bu, negatif enerjiye maruz kaldığı için gerçekleşmiştir. Bu da negatif enerjiyi kendi üzerinde toplayarak sizi koruduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla o eşya artık negatif enerji yüklüdür ve evde tutulmamalıdır.

EVİNİZİ TEMİZLEYİN VE SIK SIK HAVALANDIRIN

Fengshui kurallarına göre, evin mutlaka düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Toz negatif enerjiyi tutacağından evinizin tozlanmamasına dikkat edin.

Bunun yanı sıra havalandırma işlemi de sandığınızdan çok daha önemli. Sabahları okula veya işe yetişmek için hızlıca hazırlanıyor olabilirsiniz. Bu koşuşturma, evi havalandırmanızı ve perdeleri açmanızı unutturabilir.

Ancak iyi bir enerji için eve hava ve gün ışığının girmesi çok önemlidir. Bu yüzden, sabah uyanır uyanmaz cam ve perdeleri açmayı unutmayın.

EVDE KURU ÇİÇEK VARSA ATIN

Kuru çiçekler, ölü enerjiye sahiptir ve inanılmaz toz tutarlar. Eğer çok seviyorum diyorsanız, mutlaka tozlarından arındırmanın bir yolunu bulun.

ODALARDA TUZ BULUNDURUN

Tuz negatif enerjiyi toplayan bir kristaldir. Ufak kâselere tuz koyun ve evinizin tüm odalarına yerleştirin. Böylece tuz, odalardaki tüm negatif enerjiyi kendine çekecek ve hapsedecektir.

Ancak bir süre sonra odalardaki tuzları yenilemeyi unutmayın.

BİTKİLERLE TÜTSÜ YAPARAK KÖTÜ ENERJİYİ TEMİZLEYİN

Adaçayı, Latince ‘’salvia’’ yani iyileşmek kelimesinden gelmektedir.

Evinizde veya kendi ruh halinizde kötü bir enerji olduğunu hissediyorsanız, adaçayıyla bu negatif enerjiden kurtulabilirsiniz.

Kızılderili kültürüne dayanan adaçayı yakma yöntemi, rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Adaçayını yaktığınızda içerisinde bulunan yağlar açığa çıkarak sizi sakinleştirir ve yaydığı frekans ortamı temizler.

YEŞİL BİTKİLERLE EVİN HAVASINI DEĞİŞTİRİN

Bitkilerin canlı enerjiye sahip olduğu su götürmez bir gerçek. Özellikle bazı bitkiler, yapısal özellikleri ile evin havasını temizleyip pozitif enerji yayar ve evinize de renk katar. Ayrıca, çiçeklerle ve bitkilerle ilgilenmek, enerjinizi yükselterek kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olur.

Örneğin Paşakılıcı çiçeği, kapalı bir kutuda kalsanız bile size gerekli olan oksijeni verir. Barış çiçeğinin de eve pozitif enerji verdiği bilinir.

AYNALARI DOĞRU YERE KOYUN

Büyük, küçük, şekilli çeşit çeşit aynalar, ev dekorasyonunun vazgeçilmezlerindendir. Ancak doğru yere asılması gerekir. Eğer aynaları yanlış yerlerde kullanırsanız size negatif enerji getirebilir. Örneğin aynalar, yatağın karşısına konulmaz.

Ayrıca bir ayna, iki oda arasında enerjetik geçiş kapısı gibidir ve diğer odadaki tüm enerjiyi size yansıtabilir. Bu nedenle yan komşunuzun oturduğu duvara ayna asılmaması gerekir.

Nereye koyacağız bu aynaları? Sorusunu duyar gibiyim. Aynalar, bolluk ve bereketi geri yansıtması için yemek masasının yanına konulabilir.

Gelen kişinin enerjisini kendine yansıtması için giriş kapısının üzerine asılabilir. Evin kendi odalarına bakan bir duvarına asılabilir.

MOBİLYALARIN ALTINI EŞYALARLA DOLDURMAYIN

Tekrar hatırlatmakta fayda var: Toz negatif enerjiyi tutar. Bu nedenle mobilyalarınızın altlarını, toz birikmemesi için düzenli olarak silin.

Yatağınızın altına koyduğunuz eşyaların her şeyi bir plak gibi kayıt ettiğini ve gece boyunca bilinçaltınızı karıştırdığını unutmayın.

Ayrıca yataklarınızın başucunu, kuzeye gelecek şekilde koyarsanız enerjinin akışını doğru yönlendirmiş oluyorsunuz.

EVİNİZDE RAHATLATAN KOKULAR KULLANIN

Ruhunuzu dinlendirmek ve rahatlatmak için evinizde aromatik kokular kullanabilirsiniz. Lavanta yağı, dinlendirici özelliğiyle bilinen güzel kokulu yağlardandır. Tütsü gibi yöntemler de sizi dinlendirip ruhunuza iyi gelir.

Ancak, sprey kokular yerine çubuklu cam şişelerin içinde bulunan kokuları kullanmak hem daha sağlıklı hem de daha dekoratiftir.

DOĞRU AYDINLATMA KULLANIN

Fazla ve beyaz ışıklı ortamlar, gözlerinizi yorar ve rahatlamanıza engel olur. Dinlendirici ve daha rahat bir ortam için sarı ışık kullanmanız daha doğru olur.

Sarının da en yumuşak tonunu seçmeye özen gösterin. Ayrıca, büyük avizeler yerine küçük lambalar veya bir lambader çok daha güzel bir görüntü yaratacaktır.